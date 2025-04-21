Переговорный процесс между США и Украиной буксует. Что нужно знать

В течение двух дней, 17 и 18 апреля, в Париже проходили переговоры представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции, стороны обсуждали вопросы урегулирования конфликта на Украине. Елисейский дворец оценил встречи положительно, однако госсекретарь США Марко Рубио был более сдержан и предупредил, что Вашингтон может прекратить свои миротворческие попытки, если не заметит никакого прогресса. Почему переговоры затянулись на месяцы и есть ли шанс скорого завершения конфликта — в материале «Известий».

Чем могут завершиться переговоры в Париже и Лондоне

• Встречи западных политиков для достижения компромисса по Украине продолжаются. Так, 17–18 апреля в Париже прошли переговоры высокопоставленных представителей США, Украины, Великобритании, Германии и Франции. На них в разных форматах обсуждались пути завершения конфликта на Украине. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог. Украинскую сторону представили глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

• Позднее Рубио сообщил главе МИД России, что США провели переговоры с украинской стороной и предложили план, но пока не стали обсуждать его детали. Содержание документа не известно и прессе, поэтому судить о том, смогут ли стороны наконец договориться, еще рано.

• Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул важность обсуждения полного прекращения огня и усиления архитектуры безопасности. Однако президент Украины Владимир Зеленский снова пытается застопорить переговорный процесс. В частности, он выразил обеспокоенность по поводу заявлений Стива Уиткоффа о возможном включении территорий в мирное соглашение, обвиняя его в продвижении пророссийских нарративов. Словесные нападки и хамство в адрес американских представителей могут вновь перечеркнуть все усилия сторон найти компромисс.

• Еще один раунд переговоров запланирован на следующую неделю в Лондоне, где стороны продолжат обсуждение путей достижения мира и стабильности в регионе. Однако терпение американских политиков не безгранично. Марко Рубио отметил, что надеется получить более точные ответы на вопросы по украинскому урегулированию в ходе следующей встречи. Если же подвижек не будет, Вашингтон перестанет заниматься конфликтом и переключится на другие задачи.

В чем ключевые противоречия США и Украины

• Украина и США подписали меморандум о намерениях к соглашению о полезных ископаемых. В документе нет почти никакой конкретики. В частности, отсутствует информация о гарантиях безопасности для Киева и условиях возвращения долга Вашингтону. Само соглашение стороны надеются подписать до 26 апреля. Однако конечного варианта документа пока нет.

• Вполне вероятно, что подписание может снова сорваться. Украинские и европейские политики не поддерживают идею Трампа о том, что Киев должен заплатить за американскую помощь. Хотя в Вашингтоне, по данным Bloomberg, и снизили оценку долга с $300 млрд до $100 млрд, всё равно эта сумма не устраивает Украину. Это один из главных вопросов, по которому США и Украина не могут договориться.

• Предложенный проект соглашения предусматривал передачу значительной части доходов от добычи ресурсов США без четких обязательств по инвестициям или восстановлению инфраструктуры Украины. Это вызывает опасения в Киеве относительно прозрачности условий.​

• Также Киев настаивает на включении в соглашение положений о гарантиях безопасности, фактически под этим подразумевается размещение на Украине иностранных войсковых частей и вооружений. Однако США возражают против включения таких обязательств в текст соглашения, что является одним из основных препятствий для его подписания.​ Более того, Вашингтон неоднократно публично заявлял, что не намерен отправлять личный состав на Украину.

• Вероятность того, что в ближайшее время стороны всё-таки подпишут соглашение по редкоземельным металлам, невысока. Ведь этот документ — не столько об использовании природных ресурсов Украины, сколько о полном политическом и экономическом подчинении Киева Вашингтону.

Когда стоит ожидать завершения конфликта

• Что же касается мирного договора между Россией и Украиной, его подписание вряд ли произойдет раньше осени, полагают в экспертном сообществе. Усилия Трампа оперативно урегулировать конфликт за сутки или за 100 дней были с самого начала обречены на провал. Угрозы Рубио о выходе США из переговорного процесса кажутся более реалистичными. ЕС и Украина не заинтересованы в урегулировании на условиях, которые Москва считает приемлемыми.

• Мирному урегулированию мешают и другие факторы, в частности, внутриполитическая ситуация на Украине. Из-за того, что правительство Зеленского не в полной мере контролирует национальные батальоны, власти не могут гарантировать прекращение огня со стороны ВСУ даже если они отдадут такой приказ. Военное командование может решить, что подписание мирного соглашение — «предательство» украинской идеи, и продолжить нападения.

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