Два очага бруцеллеза обнаружили в Ставропольском крае
Карантин ввели на двух территориях Ставропольского края в связи с выявлением очагов бруцеллеза. Заболевание обнаружено на животноводческих фермах.
Оба очага находятся в Ипатовском округе Бруцеллез обнаружили на фермах вблизи поселков Большевик и Правокугультинский, пишет ИА StavropolMedia.
Посещение территорий для посторонних лиц запрещено. Кроме того, в зоне карантина запрещается лечить животных, доить коров и делать сыр. Также ограничен выпас животных.
В ноябре карантин по бруцеллезу был введен в Нефтекумском округе. Заболевание выявили у крупного рогатого скота на животноводческой стоянке.