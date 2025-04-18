В Москве побит температурный рекорд
Температурный рекорд для 18 апреля побит в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Воздух в столице прогрелся до +22,6 °С. По словам метеоролога, прежний пик тепла был зарегистрирован в 1921 году и составлял +22,1 °С, передает телеканал «Известия». Из-за аномальной жары в регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 вторника, сообщили в Гидрометцентре России.
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