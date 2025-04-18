Часть россиян планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами
15% россиян планируют продлить майские праздники отпусками и отгулами, по данным сервиса по поиску работы SuperJob. Люди средних лет выбирают отдых, несмотря на то что это финансово не выгодно, передает телеканал «Известия». Согласно исследованию, чаще всего в мае берут выходные люди с высоким уровнем дохода.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.