Эксперт рассказала о правильной подготовке садового инвентаря к дачному сезону

После зимы металлические части лопат, секаторов и ножниц часто покрываются ржавчиной из-за повышенной влажности, а деревянные ручки могут рассыхаться и трескаться. С наступлением весны приходит время наведения порядка в садовых инструментах после зимнего хранения. Подробной инструкцией по подготовке инвентаря к новому сезону поделилась с «Известиями» эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

По ее словам, зимний период особенно негативно сказывается на состоянии садовых инструментов. Бензо- и электроинструменты, такие как триммеры, газонокосилки и бензопилы, страдают, если в них осталось старое топливо или не было слито масло перед хранением.

Для ручного инвентаря, включающего лопаты, грабли и вилы, необходимо очистить металлические части от ржавчины при помощи щетки или специальных средств вроде WD-40. Лезвия следует заточить напильником, а деревянные ручки тщательно отшлифовать и обработать льняным маслом для защиты от дальнейшего растрескивания.

Чихринова подсказала, что режущие инструменты, такие как секаторы, ножницы и пилы, требуют особого внимания. Их необходимо разобрать, удалить ржавчину с металлических частей и заточить лезвия точильным камнем. Шарниры следует смазать машинным маслом или силиконовой смазкой для обеспечения плавной работы.

Садовая техника же, по словам специалиста, нуждается в комплексной проверке перед началом сезона. Важно проверить свечу зажигания — выкрутить ее, осмотреть на наличие нагара и проверить зазор. При слабой искре свечу необходимо заменить. Воздушный фильтр следует очистить или заменить, если он слишком загрязнен. Уровень масла в четырехтактных двигателях нужно довести до середины между метками MIN и MAX, избегая перелива. Старое топливо необходимо слить и заменить новым, а режущие элементы очистить от грязи и при необходимости заточить.

Эксперт предупредила: не все поломки можно устранить самостоятельно. Обратиться к специалистам следует, если двигатель техники не запускается или издает странные звуки, обнаружена утечка масла или возникают сложности с заточкой цепи бензопилы или дисковых ножей.

Частые ошибки при хранении инструментов включают оставление грязи и влаги, что приводит к коррозии металлических деталей, и недостаточную смазку механизмов, вызывающую их заклинивание.

«Заточка инструментов под неправильным углом повреждает режущие кромки лопат, ножей и пил, снижая их функциональность. Повышенная влажность в местах хранения вызывает ржавчину металлических частей и растрескивание деревянных рукояток», — предупредила специалист.

Кроме того, использование старого бензина засоряет карбюратор, а несвоевременная замена масла в четырехтактных двигателях ускоряет их износ.

Чихринова уточнила, что правильное хранение инструментов играет ключевую роль в сохранении их работоспособности.

«Для хранения следует выбирать сухие места, такие как сараи или гаражи с хорошей вентиляцией. Инструменты лучше размещать на крючках и подвесных панелях, чтобы они не валялись на полу», — порекомендовала эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, металлические части можно защитить от коррозии, обернув их промасленной тканью или обработав антикоррозийным спреем. Мелкий инвентарь, включая секаторы, перчатки и гвозди, удобно хранить в пластиковых контейнерах или ящиках.

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