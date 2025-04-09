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Эксперт назвал лучшие культуры для апрельской посадки

Эксперт Чаплин: в апреле можно высаживать капусту, томаты и перец
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В апреле уже можно высаживать рассаду ранних овощей. От того, насколько правильно и своевременно будут проведены весенние мероприятия, напрямую зависит будущий урожай. При этом важно выбирать те сорта и гибриды, которые адаптированы к условиям региона. Об этом 9 апреля «Известиям» рассказал депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия»), председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По словам специалиста, необходимо тщательно убрать прошлогоднюю листву и растительные остатки, перекопать почву и внести необходимые удобрения. Органические фертилизанты, такие как компост или перегной, помогут улучшить структуру почвы и обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Эксперт также советует обратить внимание на кислотность почвы, так как для разных культур требуются разные показатели.

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Чаплин отметил, что апрель — благоприятное время для посадки многих культур. В этом месяце можно высаживать в теплицы или парники рассаду ранних овощей, например капусту, томаты и перец. Депутат также рекомендует высаживать лук-севок, чеснок, морковь, редис и зелень непосредственно в открытый грунт, как только почва прогреется.

«Не забывайте о правильном выборе сортов и гибридов, адаптированных к климатическим условиям вашего региона», — добавил председатель союза дачников Подмосковья

Особое внимание, по мнению специалиста, следует уделить защите растений от болезней и вредителей. Регулярный осмотр, профилактические обработки и своевременное применение необходимых препаратов помогут предотвратить распространение болезней и защитить урожай.

Депутат также советует использовать народные средства защиты растений, такие как настои трав и растворы мыла, которые являются более безопасными для окружающей среды.

Ранее, 8 апреля, главный инженер-технолог компании «Цикл» Николай Пестов раскрыл «Известиям» секреты долгой службы пластиковых изделий для сада. По его словам, для того чтобы пластиковая продукция служила долго и сохраняла свою функциональность, необходимо уделить внимание нескольким ключевым аспектам — выбору качественного материала, правильному уходу и условиям хранения.

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