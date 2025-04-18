На 75-м году жизни умер российский дрессировщик Кудрявцев

На 75 году жизни после продолжительной болезни погиб дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев. Об этом 18 апреля проинформировал сын генерального директора и художественного руководителя Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина Юрий Никулин.

«Да, к сожалению, так оно и есть. Да, это правда», — рассказал он ТАСС.

По его словам, дрессировщик скончался 18 апреля. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, добавил Никулин.

Кудрявцев родился 13 января 1951 года в Москве. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а также ГИТИС. На четвертом курсе во время командировки Кудрявцев спас двух медвежат и приехал с ними в столицу. В цирке, который находится на проспекте Вернадского, артист работал дрессировщиком медведей. В 1995 году ему дали звание заслуженного артиста России, а в 2007 — народного артиста.