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Эксперт предупредила об опасностях привычки сутулиться

Эксперт Семенова: из-за сутулости может развиться кифоз грудного отдела позвоночника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Привычка сутулиться чаще всего формируется в подростковом возрасте, когда организм активно растет, а время, проводимое за учебным столом, значительно увеличивается. О серьезных последствиях неправильной осанки и способах ее коррекции «Известиям» 19 апреля рассказала заведующая кафедрой современных оздоровительных технологий и адаптивной физической культуры Государственного университета просвещения Светлана Семенова.

«Длительное сохранение сутулой осанки может привести к развитию кифоза грудного отдела позвоночника, и тогда постоянными вашими спутниками будет боль в спине, с ее распространением на руку и шею, вследствие перенапряжения мышц и деформации позвоночных дисков», — пояснила Семенова.

Эксперт предупредила, что скованность мышц приводит к пережатию позвоночных артерий, питающих головной мозг, что становится причиной частых головных болей и снижения функций центральной нервной системы.

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Особую опасность представляет сдавление легких при постоянном согнутом положении, увеличивающее риск развития дыхательной недостаточности. Сердце в таких условиях также испытывает постоянное давление и вынуждено работать с перегрузкой.

«Можно сказать, что данная проблема приводит к значительному снижению качества жизни. И проблемы эти появляются не к старости, их можно в полной мере ощутить уже к 25–30 годам», — предупредила специалист.

Для решения проблемы Семенова рекомендует в первую очередь самоконтроль за положением тела: плечи должны быть опущены, лопатки сведены, позвоночник и макушка тянутся вверх, живот слегка подтянут. Детям и подросткам часто назначают ношение специальных корректоров осанки, которые можно подобрать в ортопедических салонах.

При работе за компьютером, по словам эксперта, важно соблюдать эргономичные условия: использовать удобное кресло с поддержкой спины, располагать монитор на уровне глаз и регулярно делать перерывы для разминки. В повседневную жизнь следует включить комплекс упражнений на вытяжение и укрепление мышечного корсета, таких как планка (1,5–2 минуты), полувис на перекладине или шведской стенке. Перед сном полезно полежать на валике, подложенном под лопатки, с вытянутыми за голову руками — для этой цели можно использовать и фитбол.

Семенова также уделила внимание организации спального места. Она уточнила, что важно спать на ортопедическом матрасе и подушке. Если такой возможности нет, следует подстелить под обычный матрас деревянный щит, чтобы избежать неравномерной и продавленной поверхности.

«В качестве физической активности можно порекомендовать занятия ЦИГУН, йогой, плаванием. Помните: чем раньше вы начнете заниматься, тем легче и быстрее избавитесь от проблемы», — рекомендует специалист.

Ранее, 21 февраля, врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова рассказала «Известиям» о причинах возникновения «вдовьего горба». По ее словам, одной из причин его возникновения является сидячий образ жизни, который может привести к сутулости и длительному напряжению мышц шеи. Это способствует образованию жирового отложения в этой области. Шейный гиперлордоз может возникать и при некоторых эндокринных заболеваниях, которые связаны с повышением кортизола, или при приеме лекарств, например кортикостероидов.

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