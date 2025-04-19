Эксперты рассказали о допустимом количестве пасхальных угощений в праздник

Здоровым взрослым людям и детям от 12 лет допускается два-три яйца в сутки, если нет сопутствующих заболеваний. Детям старше одного года — не больше двух-трех яиц в неделю. Об этом 19 апреля «Известиям» рассказала врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Елена Зиннатова.

Она объяснила, что симптомы пищевой аллергии к яичным белкам можно разделить на острые и отстроченные реакции. Острые возникают в пределах двух часов после употребления яйца, отстроченные — до 48 часов. Клинически аллергия на яичный белок может проявляться либо в форме острой крапивницы, ангиоотеков, либо в форме замедленных реакций как обострение атопического дерматита.

«Реже встречается аллергия, сопровождающаяся вздутием живота, жидким стулом. Еще реже аллергия может проявляться в форме респираторных симптомов, например на вдыхание яичных порошков возникает ринит или бронхиальная астма», — добавила врач.

По ее словам, при аллергии на куриные яйца высока вероятность развития перекрестной пищевой аллергии на яйца перепелов, поэтому в клинической практике такие замены не производятся. Аллергия на яйца водоплавающих встречаются реже, но такие яйца чаще инфицированы сальмонеллой, поэтому их категорически не рекомендуют употреблять в пищу.

Между тем эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух уточнила, что людям с повышенным уровнем холестерина рекомендуется ограничить потребление яиц — не более двух-трех яичных желтков в неделю. Важно помнить, что вареные яйца при комнатной температуре хранятся не более 12 часов, а в холодильнике — 36 часов.

Она также уточнила, что пасхальными куличами тоже увлекаться не следует. В день достаточно съесть 1–2 кусочка угощения.

«Людям с сахарным диабетом лучше выбрать кулич, приготовленный на основе сахарозаменителей», — предупредила специалист.

Кашух отметила, что творожные пасхи готовятся из жирного творога с добавлением сливочного масла, сметаны и сахара — это тоже делает ее калорийным блюдом.

«Лучше всего будет ограничиться небольшой порцией — 100–150 г. Такое количество позволит насладиться вкусом угощения и при этом не переесть», — заявила врач.

Ранее, 18 апреля, врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала «Известиям» о том, как выбрать качественный краситель для яиц. При выборе магазинных красителей специалист советует в первую очередь обращать внимание на состав продукта. Важно убедиться в отсутствии токсичных химических веществ, отдавая предпочтение пищевым красителям с натуральной основой. Обязательно следует проверять наличие сертификатов безопасности и срок годности продукции.