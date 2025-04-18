Парад Победы проведут в Пскове в очном формате

В Псковской области в этом году Парад Победы и акцию «Бессмертный полк» в День Победы решили проводить в очном формате. Об этом объявил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, решение было принято на заседании регионального оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Глава региона отметил, что вопросы безопасности остаются на особом контроле. Необходимо задействовать все силы и средства.

Главам муниципалитетов поручили согласовать необходимые меры безопасности с руководством территориальных подразделений, пишет Псковская лента новостей.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). На Красной площади в Москве пройдет юбилейный парад Победы. На мероприятие в столицу России приглашены многие лидеры и официальные представители стран мира. Всего на параде в честь 80-летия Победы ожидается участие более 20 глав государств и правительств, в Москве 9 мая рады видеть всех, кто готов разделить с Россией «радость этого дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, по случаю годовщины «Известия» запустили спецпроект «80 дней до Победы». В рамках него публикуются статьи издания времен войны, полный список которых можно найти в электронном архиве. Также создан виртуальный музей к 80-летию Победы, где представлены фотографии военных лет и герои войны. Теперь увидеть их можно в том числе на медиафасадах в разных городах России.