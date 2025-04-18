Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»

Рок-группа «Бахыт-компот» представила 18 апреля клип на песню «На русском обугленном танке».

Лидер группы Вадим Степанцов сообщил, что строки, которые легли в основу композиции, написал его знакомый. Он подчеркнул, что военная тематика ему близка, так как коллектив не раз выступал для российских солдат на фронте.

«Это настоящий такой боевой солдатский юмор, боевой задор в духе Василия Теркина. Вот это вот такой, по моему мнению, должна быть поэзия, которая поднимает бойцам настроение. Это такая сатира, огнедышащая сатира — лишний раз задеть какого-нибудь украинского блогера», — отметил Степанцов.

Отмечается, что создание анимации заняло у художника около года. Несмотря на простоту визуала, фанаты с нетерпением ждали премьеру клипа.

Кроме того, музыкант отметил, что группа снова набирает популярность — их активно приглашают на различные фестивали.

В декабре 2024 года Степанцов рассказал о том, что самое трогательное его выступление прошло год назад в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, он принял участие в спектакле, исполнив роль волшебника Гудвина.