В Запорожской области сообщили об уничтожении более 40 дронов ВСУ
В течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали свыше 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к населенным пунктам в Запорожской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Силами противовоздушной обороны были уничтожены более 40 беспилотников на подлете к населенным пунктам», — написал он в Telegram-канале.
Он выразил благодарность войскам ПВО и Росгвардии за работу, направленную на защиту Запорожской области.
Накануне украинский беспилотник нейтрализовали вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Уточнялось, что дрон сбили в 300 м от территории площадки станции около корпуса «г», в котором располагается единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.