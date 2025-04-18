По факту нападения подростка на учительницу в подмосковной школе возбудили дело
По факту нападения 13-летнего подростка на учительницу с молотком в подмосковных Люберцах возбудили уголовное дело. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту возможных халатных действий лиц из числа сотрудников общеобразовательного учреждения, в результате которых пострадал учитель (ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что школьник напал на преподавателя внезапно и беспричинно. Пострадавшую госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Уточнялось, что следователи и криминалисты приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. Согласно пресс-службе, школьника поставят на профилактический учет, поскольку он еще не достиг возраста наступления уголовной ответственности.
О нападении вечером 17 апреля сообщили в Управлении МВД России по Московской области. Уточнялось, что удар пришелся в область головы, когда учительница стояла спиной к классу и записывала на доске задание. После нападения школьник убежал из кабинета в неизвестном направлении, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли его.