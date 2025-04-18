В Красноярском крае задержали контрабандиста за продажу на сумму 3 млн рублей
В Красноярском крае задержали контрабандиста, незаконно продавшего за границу пиломатериалы на сумму 3 млн рублей. Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщили в Главном управлении (ГУ) МВД РФ по региону.
Установлено, что в 2023 году директор предприятия по торговле лесоматериалами использовал старые договоры о приобретении товара для создания видимости законной продажи в Таджикистан.
«27-летний мужчина предоставлял в таможенные органы недостоверные данные», — следует из публикации ведомства в Telegram.
После, действуя по своей схеме, злоумышленник перевез заграницу 320 кубов хвойных пород без необходимых документов.
В отношении мужчины возбудили три уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации стратегически ресурсов ценностей в крупном размере»). Теперь ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее, 12 апреля, сообщалось, что турецкое судно с контрабандистами на борту открыло огонь по катеру береговой охраны Греции у острова Лесбос, находящегося в территориальных водах европейской страны, после высадки порядка 25 мигрантов на греческие земли.