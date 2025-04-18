Южная Корея провела масштабные ночные учения на границе с КНДР
Армия Республики Корея провела масштабные ночные учения и стрельбы недалеко от морской границы с КНДР. Об этом 18 апреля сообщает Yonhap.
«В учениях было задействовано около 40 единиц ключевой техники, включая самоходную гаубицу K9A1, реактивную систему залпового огня Chunmoo и средства наблюдения, такие как контрбатарейный радар и беспилотный летательный аппарат (БПЛА)», — уточнило агентство.
Учения проводились примерно в 160 км к северо-востоку от Сеула в прибрежном уезде Косон. В общей сложности в них приняли участие около 300 военнослужащих.
«В ходе учений войска обнаружили с помощью радара провокацию условного противника и открыли ответный огонь. Затем они подтвердили результат с помощью БПЛА и снова открыли огонь, продемонстрировав молниеносную огневую мощь», — передает Yonhap.
17 апреля Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США начали совместные учения Freedom Flag. С обеих сторон было мобилизовано более 1 тыс. военнослужащих и около 90 самолетов.
Агентство Yonhap 15 января сообщило о проведении США, Южной Кореей и Японией совместных воздушных учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск Пхеньяном баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Уточнялось, что в учениях приняли участие по меньшей мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, южнокорейские истребители F-15K и японские истребители Mitsubishi F-2.