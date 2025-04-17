ВВС Южной Кореи и США начали совместные учения Freedom Flag

Военно-воздушные силы (ВВС) Южной Кореи и США начали совместные военные учения Freedom Flag, в которых будет задействовано около 90 самолетов. Об этом в четверг, 17 апреля, сообщило агентство Yonhap.

Учения проводят в целях укрепления оперативной совместимости ведомств и совместной готовности противостоять северокорейским угрозам, уточнило агентство.

Freedom Flag продлятся до 2 мая, с обеих сторон было мобилизовано более 1 тыс. военнослужащих и около 90 самолетов. Среди мобилизованных для двухнедельных учений сил и средств были истребители Юга F-35A, F-15K и KF-16, а также американские истребители F-16 и F-35 B и беспилотники MQ-1 и MQ-9.

Агентство Yonhap 15 января сообщило о проведении США, Южной Кореей и Японией совместных воздушных учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск Пхеньяном баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Уточнялось, что в учениях приняли участие по меньшей мере один американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, южнокорейские истребители F-15K и японские истребители Mitsubishi F-2.