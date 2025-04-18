Пожарные не дали огню со склада в Мытищах распространиться на жилые дома
Сотрудники МЧС России не позволили огню со склада в Мытищах распространиться на рядом стоящие жилые дома. Видео с места в пятницу, 18 апреля, публикуют «Известия».
На кадрах видно, что здание в результате пожара получило сильные повреждения, в том числе пострадали и находящиеся внутри материалы.
«У сотрудников МЧС была важная миссия: не дать огню распространиться, ведь вблизи горящего здания находятся жилые дома», — сообщил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.
О пожаре на складе в Мытищах на площади 1,8 тыс. кв. м стало известно ранее в этот день. На месте работают 54 сотрудника и 17 единиц техники МЧС РФ.