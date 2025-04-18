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NYP узнала о безуспешных попытках Байдена дать выступление стоимостью $300 тыс.

NYP: Байден безрезультатно запрашивает $300 тыс. за свое выступление
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Фото: Global Look Press/Bonnie Cash
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Бывший президент США Джо Байден запрашивает $300 тыс. за свое выступление, но это не находит отклика. Об этом 17 апреля сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Попытка бывшего президента Джо Байдена выставить счет в размере $300 тыс. за каждое выступление находит мало сторонников», — говорится в публикации.

Как указано, Байдена призывают навсегда покинуть «центр внимания» после того, как он вспомнил о «цветных детях» во вторник, 15 апреля, в ходе своего первого выступления в роли экс-главы государства.

Близкие бывшему президенту США люди надеются, что Байден будет наслаждаться пенсией, проводя больше времени в своем доме, рассказал источник.

При этом неизвестно, почему Байден так стремится найти аудиторию с высокими доходами.

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Ранее, 16 апреля, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал бывшего главу государства Джо Байдена, назвав его худшим лидером за всю историю страны.

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