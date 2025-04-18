Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ не обсуждала с ООН подключение организации к черноморской инициативе
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в университете Флориды
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Мир
Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Мир
Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
В ООН заявили о готовности включиться в новую черноморскую инициативу
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Мир
Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе

Около трети отечественной обуви может оказаться суррогатом

0
EN
Фото: ТАСС/Денис Абрамов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Около трети отечественной обуви может оказаться суррогатом: например, «серый» импорт или нелегальное изготовление, узнали «Известия». Это следует из бумаг к Госкомиссии по противодействию контрафакту, которая прошла 19 марта. Протокол по итогам совещания уже готов, «Известия» ознакомились с документом. Из него следует, что власти намерены решить вопрос с производителями такой обуви.

Поддельная масса: в Россию стали чаще ввозить контрафактную одежду и обувь
В прошлом году количество левого товара, поступившего через границу, выросло почти на 20%

Проблема с псевдопроизводителями обуви стала заметной в конце 2024 — начале 2025 годов, когда в РФ начала действовать обязательная маркировка обуви, до этого с 2020 года в отрасли шел эксперимент, рассказал «Известиям» источник в обувной промышленности, который принимал участие в подготовке аналитики для Госкомиссии.

«Тогда мы явно увидели, как расходятся между собой данные системы «Честный знак» и Росстата», — рассказал собеседник издания.

Так, за III квартал 2024 года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, именно на них Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выдал марки, а вот Росстат получил от наших предприятий более скромные сведения — расхождение составило 39 млн пар. Это следует из аналитической записки Минпромторга к совещанию в преддверии Госкомиссии, ее готовили на базе представленной бизнесом информации. Это может говорить о том, что в России выдают за отечественный товар импортную обувь, либо это незаконно изготовленная в стране продукция, отмечается в документе.

В отрасли считают, что такие расхождения говорят о том, что в РФ работают псевдопроизводители обуви: это импортеры дешевой продукции, которую ввозят в Россию под видом заготовок, для которых в РФ не предусмотрены пошлин. В стране такие товары доводят до полной готовности — например, приклеивают подошвы, получают на них марки — система «Честный знак», добавил источник «Известий». Он подчеркнул, что статус российского предприятия позволяет компаниям претендовать на кредиты в РФ, а также участвовать в госзакупках.

Поэтому Госкомиссия поручила оператору маркировки Центр развития перспективных технологий и Роспотребнадзору выявить те предприятия, которые обладают признаками псевдопроизводств, а далее провести контрольные мероприятия на них.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пошли в расход: около трети российской обуви может оказаться суррогатом

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025