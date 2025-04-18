Около трети отечественной обуви может оказаться суррогатом: например, «серый» импорт или нелегальное изготовление, узнали «Известия». Это следует из бумаг к Госкомиссии по противодействию контрафакту, которая прошла 19 марта. Протокол по итогам совещания уже готов, «Известия» ознакомились с документом. Из него следует, что власти намерены решить вопрос с производителями такой обуви.

Проблема с псевдопроизводителями обуви стала заметной в конце 2024 — начале 2025 годов, когда в РФ начала действовать обязательная маркировка обуви, до этого с 2020 года в отрасли шел эксперимент, рассказал «Известиям» источник в обувной промышленности, который принимал участие в подготовке аналитики для Госкомиссии.

«Тогда мы явно увидели, как расходятся между собой данные системы «Честный знак» и Росстата», — рассказал собеседник издания.

Так, за III квартал 2024 года в системе идентификации зафиксировали 153,3 млн произведенных в РФ пар, именно на них Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выдал марки, а вот Росстат получил от наших предприятий более скромные сведения — расхождение составило 39 млн пар. Это следует из аналитической записки Минпромторга к совещанию в преддверии Госкомиссии, ее готовили на базе представленной бизнесом информации. Это может говорить о том, что в России выдают за отечественный товар импортную обувь, либо это незаконно изготовленная в стране продукция, отмечается в документе.

В отрасли считают, что такие расхождения говорят о том, что в РФ работают псевдопроизводители обуви: это импортеры дешевой продукции, которую ввозят в Россию под видом заготовок, для которых в РФ не предусмотрены пошлин. В стране такие товары доводят до полной готовности — например, приклеивают подошвы, получают на них марки — система «Честный знак», добавил источник «Известий». Он подчеркнул, что статус российского предприятия позволяет компаниям претендовать на кредиты в РФ, а также участвовать в госзакупках.

Поэтому Госкомиссия поручила оператору маркировки Центр развития перспективных технологий и Роспотребнадзору выявить те предприятия, которые обладают признаками псевдопроизводств, а далее провести контрольные мероприятия на них.

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Пошли в расход: около трети российской обуви может оказаться суррогатом