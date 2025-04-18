Россияне стали массово брать кредиты под залог недвижимости
Объем выдач кредитов под залог недвижимости в рублевом выражении в российских банках за 2024 год вырос более чем на 45% в сравнении с предыдущим, сообщили «Известиям» в IT-компании TYMY.
Наиболее часто, в 94–95% случаев, по данным партнеров SaaS-платформы, в качестве залога россияне предоставляют банку квартиру. В 3–4% случаев залогом становятся коммерческие площади, около 1–2% приходится на апартаменты, и не более 0,5–1% на машино-места и иные нежилые помещения.
Что касается целей кредитования под залог недвижимости, то здесь доля тех или иных вариантов зависит от политики и продуктовой линейки конкретного банка. Чаще всего россияне берут такие займы, чтобы сделать ремонт, погасить долги или закрыть кредиты с более высокой ставкой, получить деньги на первоначальный взнос по ипотеке.
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Cтены помогают: россияне стали чаще брать кредиты под залог недвижимости