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Крупный российский ритейлер сообщил о запуске инновационных лабораторий в супермаркетах

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Фото: пресс-служба торговой сети «Перекресток»
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X5 Group и «Перекресток» открыли лаборатории на базе двух московских супермаркетов торговой сети, для внедрения новых цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность операционных процессов и улучшить клиентский опыт, рассказали в пресс-службе компании.

«Инновации и технологии — это неотъемлемая часть современного бизнеса. Ритейл в этом смысле — не исключение. Мы активно внедряем новые решения в свои бизнес-процессы и полностью открыты к работе с внешними партнерами-поставщиками технологий и стартапами, улучшающими клиентский опыт и бизнес в целом. Как раз наши лаборатории — это площадки для быстрой проверки бизнес-гипотез, направленных на достижение операционных и клиентских метрик, увеличение розничного товарооборота, а также для поиска инсайтов и выбора оптимальной целевой технологии», — прокомментировал директор по инновациям X5 Group Сергей Андреев.

В настоящее время в лабораториях тестируется четыре типа новых технологий — CV (компьютерное зрение), Bluetooth-маячки, IoT (интернет вещей) и аудиобейджи. Исследуются все аспекты: от уровня температуры и качества воздуха в помещении до вежливости персонала в общении с клиентами.

«Торговая сеть „Перекресток“ уже зарекомендовала себя как инновационный и технологичный лидер в сегменте супермаркетов. Задача лабораторий — продолжать улучшать клиентский опыт с помощью передовых технологий. Мы максимально цифровизируем пространство магазина, чтобы выявлять инсайты и очень быстро внедрять и масштабировать подтвердившие свою эффективность технологии», — рассказал директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекресток» Александр Чухонцев.

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