В аэропортах Грозного и Владикавказа введены временные ограничения

Временные ограничения на вылет и прием рейсов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом 17 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19:52 мск введены также в аэропортах: Владикавказ (Беслан; код ИКАО: URMO); Грозный (Северный; URMG)», — написал Кореняко.

В этот же день временные ограничения в период с 15:39 до 17:22 действовали в аэропорту Волгограда. Кроме того, такие же ограничения, необходимые для обеспечения безопасности гражданских рейсов, начали действовать в аэропорту Астрахани с 18:30 мск.