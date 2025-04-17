Командный контроль: стоит ли ослаблять «валютный поводок»

Механизм обязательной продажи валютной выручки может остаться с российскими экспортерами дольше, чем ожидалось. Несмотря на то что в Центральном банке считают его неэффективным, в правительстве и экспертном сообществе всё чаще говорят о необходимости его сохранения как минимум до стабилизации макроэкономических показателей. В чем заключаются разногласия ведомств, как эта мера влияет на бюджет, курс рубля и внешнеэкономическую деятельность — в материале «Известий».

Почему появился механизм продажи валюты

В октябре 2023 года курс доллара на внебиржевом рынке превысил 102,5 рубля. Для стабилизации ситуации было принято решение обязать крупные экспортные компании продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке. Согласно постановлению правительства, экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в России не менее 40% валютной выручки, из которых не менее 90% они должны продавать на внутреннем рынке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На сегодняшний день требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действует в России до 30 апреля 2025 года. Срок действия указа о продаже валютной выручки истекает в конце апреля, но предложение Минфина о его продлении пока не получило единогласной поддержки, сообщал «Интерфакс».

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на этой неделе заявил, что правительство РФ поддержало предложение Минфина продлить на год действующие требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, но по этому вопросу у министерства остаются разногласия с ЦБ.

Позиция Минфина (за продление обязательной продажи валюты экспортерами) может объясняться стремлением ведомства подстраховаться на случай увеличения объема импорта и, как следствие, ухудшения ситуации с текущим счетом платежного баланса, особенно учитывая риск длительного периода низких цен на нефть, рассказали «Известиям» финансовые эксперты. Позиция же Банка России вполне традиционна для регулятора — он всегда выступал за рыночное формирование курса рубля и против административного давления на участников валютного рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы считаем, что эта мера позволила стабилизировать ситуацию на валютном рынке в октябре 2023 года. В частности, за IV квартал 2023 года курс рубля укрепился более чем на 7%, — сообщил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. По его словам, это правило действительно сыграло роль в ослаблении давления на рубль, хотя прямая зависимость между продажей выручки и курсом не всегда прослеживается.

Позиция Банка России

Банк России не без оснований считает, что любые ограничения на движение капитала (а обязательство по продаже валюты является таковым) искажают рыночные сигналы, ограничивают гибкость валютного курса и мешают проведению денежно-кредитной политики, заявила «Известиям» заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко. В Банке России с самого начала подчеркивали, что принудительная продажа выручки — это мера краткосрочного характера, отметила она.

— Банк России достаточно последовательно выступал против меры по обязательной репатриации выручки и считал, что данная мера является временной и второстепенной по сравнению с другими инструментами. В прошлом году Эльвира Набиуллина, например, говорила о том, что для компаний создаются дополнительные сложности при оплате импортных операций, например закупки оборудования, — приходится осуществлять двойную конвертацию, — напомнил Николай Дудченко.

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Согласно «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России, в марте 2025 года крупнейшие экспортеры продали валюты на $10,2 млрд. В январе этот показатель составлял 80% от объема выручки. То есть компании продают валюту даже сверх установленной нормы.

— На текущий момент система обязательной продажи валютной выручки не особо влияет на курсообразование, это уже само по себе хорошо. По данным ЦБ, крупные экспортеры реализуют на российском рынке значительно больший объем экспортной выручки, чем предполагают требования, — пояснил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Колебания курса рубля

По мнению экспертов, отмена механизма в краткосрочной перспективе не вызовет резких колебаний курса.

— [Отмена указа] совершенно не означает, что экспортеры перестанут реализовывать валютную выручку, — подчеркнул Николай Дудченко.

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В то же время рубль по-прежнему уязвим из-за внешнеполитической нестабильности.

— Высокий уровень геополитических рисков остается актуальным и при неблагоприятном стечении факторов может негативно влиять на курс рубля. Поэтому полностью отказываться от стабилизирующих инструментов преждевременно, — считает Денис Попов.

Как влияет на бюджет

Снижение объемов экспорта и изменение структуры внешнеторговых партнеров уже сказались на поступлениях в бюджет. Особенно это касается нефтегазовой выручки.

— Поток прихода конвертируемой валюты в страну сейчас ниже, чем раньше, из-за сократившихся объемов экспорта и изменения состава покупателей. Большинство из них теперь из стран Глобального Юга. Поэтому обязательность продажи части валютной выручки сохраняется. Если ее отменить, рубль ослабнет, — заявил директор центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.

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Он добавил, что при нынешней структуре доходов бюджета слабый рубль приведет к росту затрат на обслуживание государственных обязательств.

— Слабый рубль невыгоден не только для импортеров, но и для правительства, которому придется нести дополнительные издержки. Именно это и определяет жесткость требований к экспортерам, — подчеркнул эксперт.

Что можно сделать

Ряд экспертов выступает за корректировку системы, а не ее полную отмену. Один из возможных вариантов — гибкое снижение доли обязательной продажи.

— Для улучшения системы вполне приемлемо продолжить практику прошлого года: снижать долю обязательной продажи валюты для уменьшения издержек экспортеров, — отметил Попов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина