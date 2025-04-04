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Проблемы индейцев: Минфин заявил о притоке в РФ «ковбойских денег»

Чем полезны России иностранные хедж-фонды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Минфин зафиксировал приток в Россию «ковбойских денег» иностранных хедж-фондов. Об этом заявил на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, пока это совсем небольшой объем инвестиций. Будет ли он увеличиваться и что Россия могла бы сделать, чтобы привлечь такие вложения, — в материале «Известий».

Увеличение доходности

Заместитель министра финансов Иван Чебесков действительно озвучил на пленарной сессии тенденцию к притоку средств иностранных инвесторов в российскую экономику, даже несмотря на все риски и ограничения санкционного режима, сказал «Известиям» генеральный директор аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов, выступавший модератором на форуме.

— Причина, по которой этот тренд появился и, как мне кажется, будет усиливаться, проста. Рубль в моменте стал гораздо менее волатильным, чем он был до недавнего времени, а те доходности, которые иностранные инвесторы могут с учетом относительно стабильного рубля получить от российских активов, несопоставимы по сравнению с доходами от активов западных рынков, — считает он. — Поэтому капитал, который всегда будет искать повышенную доходность, даже будучи готовым принять повышенный риск, обязательно притечет в такие условия, которые дает ему наш рынок и наша экономика.

Счетчик банкнот
Фото: TASS/Zuma

Приток иностранного капитала в страну должен вырасти многократно, когда завершится процесс урегулирования украинского конфликта и начнется демонтаж санкционных ограничений, в особенности направленных против биржевой инфраструктуры и сырьевого экспорта РФ, заметил в беседе с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

— Мы видим, что даже намеки на геополитические улучшения стимулируют повышение внимания иностранцев к рублевым активам. Интерес для нерезидентов может представлять возможность заработка на разнице процентных ставок (стратегии carry trade) — валюта через дружественные юрисдикции заводится на российский рынок и конвертируется в рубли, на которые затем приобретаются отечественные долговые бумаги, — пояснил эксперт.

Знаки доллара и евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь, к.э.н., доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Даниил Петухов считает, что увеличение объема таких средств если и будет, то очень небольшое.

— Эти фонды специализируются на подобных операциях, и новость о потеплении отношений между Россией и США они отыграли. Если же потепление продолжится, то могут вырасти и инвестиции. По поводу их привлечения, не думаю, что Россия заинтересована в этом, — подчеркнул он. — Это слишком быстрые краткосрочные инвестиции, которые, кроме повышенной волатильности на рынке, никакого положительного влияния на экономику не оказывают. Но глобальное, существенное увеличение стоит ожидать только после снятия санкций.

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Возвращение россиян

Власти РФ разрабатывают меры обеспечения гарантий для зарубежных инвесторов, заинтересованных во вложениях в российскую экономику. Как отметил Чебесков, документ будет распространяться как на партнерские, так и на недружественные юрисдикции. Ожидается, что инициатива позволит свободно вводить капитал в страну и беспрепятственно его выводить.

Чебесков также подчеркнул, что в РФ ожидают притока средств не только иностранцев, но и богатых россиян.

Банковские ячейки
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Это будут не только иностранные деньги, но и деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом — в швейцарских банках и так далее. По-моему, в 2021 году мы делали анализ, что у нас на тот момент порядка $500 млрд в эквиваленте российские граждане хранили за рубежом в иностранных в основном активах. Мы считаем, что часть из этих денег тоже пойдет в рынок капитала», — сказал замминистра.

Впрочем, настоящий наплыв «ковбойских денег» на рынок капитала РФ дала бы отмена санкций.

Купюры доллара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В марте СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа значительно сократила свое участие в мерах по контролю за соблюдением антироссийских санкций. Как утверждают источники Bloomberg, Вашингтон практически устранился от работы нескольких международных групп, созданных союзниками с целью пресечения попыток обхода санкционных ограничений.

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В частности, США почти не проявляли активности в команде, занимающейся блокированием поставок компонентов и оборудования, которые могут быть использованы в российской военной промышленности. Кроме того, Вашингтон, по словам чиновников, не предпринимал значимых шагов в рамках группы, следящей за соблюдением установленных странами G7 ценовых ограничений на российскую нефть.

Добыча нефти
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Помимо этого, СМИ также сообщали, что советники Дональда Трампа рассматривают возможные пути ослабления санкционного давления на Россию, в том числе пересмотр механизма ограничения цен на нефть. В частности, администрация Белого дома поручила Госдепу и минфину США подготовить перечень санкционных мер, которые могут быть пересмотрены. Ведомства, отвечающие за санкционную политику, работают над предложением о частичной отмене ограничений в отношении ряда компаний и физических лиц.

В Европе позицию по ограничительным мерам пока не меняли. Евросоюз утвердил 16-й санкционный пакет, который формально считается одним из самых масштабных. По заявлению ЕС, эти меры имеют широкий охват и затрагивают ключевые отрасли российской экономики.

Флаги России и ЕС
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Вместе с тем глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, представляющий ХДС, выступил с предложением рассмотреть возможность ослабления санкционного давления на Россию. По его мнению, позиция немецкого правительства в этом вопросе устарела и не соответствует текущему курсу, который проводят США. Однако действующее правительство ФРГ считает санкции в отношении России «оправданными, целесообразными и эффективными».

Впрочем, несмотря на обширные санкционные меры ЕС, направленные против российских энергоресурсов, включая нефть и уголь, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу продолжаются. Ограничения лишь запрещают финансирование новых СПГ-проектов в России, использование европейских портов для перевалки в третьи страны, а также импорт через терминалы, не интегрированные в газовую инфраструктуру Евросоюза.

«Известия» направили запрос в Минфин, но на момент публикации ответ получен не был.

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