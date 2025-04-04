Проблемы индейцев: Минфин заявил о притоке в РФ «ковбойских денег»

Минфин зафиксировал приток в Россию «ковбойских денег» иностранных хедж-фондов. Об этом заявил на форуме «Стратегическая сессия финансового рынка» замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, пока это совсем небольшой объем инвестиций. Будет ли он увеличиваться и что Россия могла бы сделать, чтобы привлечь такие вложения, — в материале «Известий».

Увеличение доходности

Заместитель министра финансов Иван Чебесков действительно озвучил на пленарной сессии тенденцию к притоку средств иностранных инвесторов в российскую экономику, даже несмотря на все риски и ограничения санкционного режима, сказал «Известиям» генеральный директор аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов, выступавший модератором на форуме.

— Причина, по которой этот тренд появился и, как мне кажется, будет усиливаться, проста. Рубль в моменте стал гораздо менее волатильным, чем он был до недавнего времени, а те доходности, которые иностранные инвесторы могут с учетом относительно стабильного рубля получить от российских активов, несопоставимы по сравнению с доходами от активов западных рынков, — считает он. — Поэтому капитал, который всегда будет искать повышенную доходность, даже будучи готовым принять повышенный риск, обязательно притечет в такие условия, которые дает ему наш рынок и наша экономика.

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Приток иностранного капитала в страну должен вырасти многократно, когда завершится процесс урегулирования украинского конфликта и начнется демонтаж санкционных ограничений, в особенности направленных против биржевой инфраструктуры и сырьевого экспорта РФ, заметил в беседе с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

— Мы видим, что даже намеки на геополитические улучшения стимулируют повышение внимания иностранцев к рублевым активам. Интерес для нерезидентов может представлять возможность заработка на разнице процентных ставок (стратегии carry trade) — валюта через дружественные юрисдикции заводится на российский рынок и конвертируется в рубли, на которые затем приобретаются отечественные долговые бумаги, — пояснил эксперт.

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В свою очередь, к.э.н., доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС Даниил Петухов считает, что увеличение объема таких средств если и будет, то очень небольшое.

— Эти фонды специализируются на подобных операциях, и новость о потеплении отношений между Россией и США они отыграли. Если же потепление продолжится, то могут вырасти и инвестиции. По поводу их привлечения, не думаю, что Россия заинтересована в этом, — подчеркнул он. — Это слишком быстрые краткосрочные инвестиции, которые, кроме повышенной волатильности на рынке, никакого положительного влияния на экономику не оказывают. Но глобальное, существенное увеличение стоит ожидать только после снятия санкций.

Возвращение россиян

Власти РФ разрабатывают меры обеспечения гарантий для зарубежных инвесторов, заинтересованных во вложениях в российскую экономику. Как отметил Чебесков, документ будет распространяться как на партнерские, так и на недружественные юрисдикции. Ожидается, что инициатива позволит свободно вводить капитал в страну и беспрепятственно его выводить.

Чебесков также подчеркнул, что в РФ ожидают притока средств не только иностранцев, но и богатых россиян.

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«Это будут не только иностранные деньги, но и деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом — в швейцарских банках и так далее. По-моему, в 2021 году мы делали анализ, что у нас на тот момент порядка $500 млрд в эквиваленте российские граждане хранили за рубежом в иностранных в основном активах. Мы считаем, что часть из этих денег тоже пойдет в рынок капитала», — сказал замминистра.

Впрочем, настоящий наплыв «ковбойских денег» на рынок капитала РФ дала бы отмена санкций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В марте СМИ сообщали, что администрация Дональда Трампа значительно сократила свое участие в мерах по контролю за соблюдением антироссийских санкций. Как утверждают источники Bloomberg, Вашингтон практически устранился от работы нескольких международных групп, созданных союзниками с целью пресечения попыток обхода санкционных ограничений.

В частности, США почти не проявляли активности в команде, занимающейся блокированием поставок компонентов и оборудования, которые могут быть использованы в российской военной промышленности. Кроме того, Вашингтон, по словам чиновников, не предпринимал значимых шагов в рамках группы, следящей за соблюдением установленных странами G7 ценовых ограничений на российскую нефть.

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Помимо этого, СМИ также сообщали, что советники Дональда Трампа рассматривают возможные пути ослабления санкционного давления на Россию, в том числе пересмотр механизма ограничения цен на нефть. В частности, администрация Белого дома поручила Госдепу и минфину США подготовить перечень санкционных мер, которые могут быть пересмотрены. Ведомства, отвечающие за санкционную политику, работают над предложением о частичной отмене ограничений в отношении ряда компаний и физических лиц.

В Европе позицию по ограничительным мерам пока не меняли. Евросоюз утвердил 16-й санкционный пакет, который формально считается одним из самых масштабных. По заявлению ЕС, эти меры имеют широкий охват и затрагивают ключевые отрасли российской экономики.

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Вместе с тем глава правительства федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, представляющий ХДС, выступил с предложением рассмотреть возможность ослабления санкционного давления на Россию. По его мнению, позиция немецкого правительства в этом вопросе устарела и не соответствует текущему курсу, который проводят США. Однако действующее правительство ФРГ считает санкции в отношении России «оправданными, целесообразными и эффективными».

Впрочем, несмотря на обширные санкционные меры ЕС, направленные против российских энергоресурсов, включая нефть и уголь, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу продолжаются. Ограничения лишь запрещают финансирование новых СПГ-проектов в России, использование европейских портов для перевалки в третьи страны, а также импорт через терминалы, не интегрированные в газовую инфраструктуру Евросоюза.

«Известия» направили запрос в Минфин, но на момент публикации ответ получен не был.