Спрос на квартиры в новостройках в Московской области вырос в 2025 году

В I квартале 2025 года на рынке новостроек в Московской области было заключено 12,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). За квартал показатель вырос на 24,8%, за год — на 25,8%. В феврале было зарегистрировано максимальное число сделок — 4,6 тыс., минимальное — в январе (3,3 тыс.), следует из результатов риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 18 апреля.

«Общий рост спроса не означает улучшения конъюнктуры для всех игроков — локальные успехи крупных девелоперов с доступным ценовым предложением могут маскировать сужение рынка для остальных участников», — отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, несмотря на позитивную динамику общего объема сделок, рынок новостроек Подмосковья демонстрирует растущую поляризацию: крупные девелоперы с бюджетными предложениями наращивают продажи, в то время как другие игроки сталкиваются со снижением спроса.

По информации аналитиков, в I квартале 2025 года на рынке новостроек Московской области экспонировалось 48,7 тыс. лотов(+7,6% за квартал, +15,1% за год) в 210 проектах, где 47,3 тыс. — квартиры и 1,4 тыс. — апартаменты.

«Максимальная доля предложения первичного жилья в Подмосковье представлена в Мытищах (15%). Здесь средневзвешенная цена 1 кв. м за квартал выросла на 9% и составила 215 тыс. рублей. Это связано не только с изменениями в структуре экспозиции, но и с растущей ликвидностью местных новостроек на фоне активного развития района, притока инвестиций», — добавил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

По его словам, особенно востребованы и быстро дорожают проекты комплексного развития территорий (КРТ), которые сочетают в себе экологичность, транспортную доступность и развитую инфраструктуру.

«Тем не менее за счет преференций со стороны государства участникам КРТ квартиры в них остаются доступными, в том числе семейные форматы», — подчеркнул он.

По подсчетам экспертов, средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов по итогам I квартала 2025 года составила 195 260 рублей. За квартал показатель вырос на 2,5%, за год — на 4%.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилье на море, в столице или за границей. В то же время 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».