Эксперт перечислил указывающие на скорый выход из строя авто признаки

О скором выходе автомобиля из строя могут свидетельствовать разные признаки. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рассказал «Известиям» 18 апреля, на что обратить внимание при эксплуатации машины, чтобы не допустить поломки.

«Начнем с самого очевидного, но почему-то наиболее часто игнорируемого фактора. Некоторые водители до последнего отмахиваются от следов жидкостей на месте стоянки своего автомобиля. Черные подтеки появляются у машин с запущенным мотором, потерявшим герметичность. Большая черная лужа обычно натекает из пробитого поддона картера или по причине неисправного масляного фильтра. Дальше при этом ехать нельзя, стоит обязательно проверить уровень масла и вызвать эвакуатор», — объяснил он.

Также эксперт отметил, что красноватые или зеленоватые жидкости вытекают из автоматической коробки переключения передач или вариатора, редуктора или раздатки у внедорожников. В этой ситуации автовладелец должен отправиться в сервис на диагностику.

«Если лужа появилась в районе переднего бампера, с большой вероятностью это охлаждающая жидкость из радиатора. Ехать с такой течью можно, но нужно проверить уровень жидкости в бачке или радиаторе», — уточнил он.

Если желтоватое пятно появилось около колес, это может быть тормозной жидкостью. В такой ситуации эксплуатировать авто нельзя.

Вместе с тем эксперт посоветовал обратить внимание на выхлоп. Если он стал черного цвета, значит топливная смесь излишне обогащена или топливо попалось плохого качества. Синий дым означает попадание масла в камеру сгорания, сизый — о примеси антифриза. Водителю необходимо будет выяснить, в связи с чем это произошло.

«На неполадки в части внешних признаков может также указать неравномерный износ резины. Внешний «съеденный» край чаще всего появляется из-за сбитого развала. Уставшие рычаги подвески изнашивают внутреннюю часть колес, которые плужат на ходу и трутся об асфальт. Плохо отбалансированные диски стирают протектор волнами, потому что резина буквально скачет по дороге. Бывает, что такой эффект дают подошедшие к замене амортизаторы, подшипники ступиц или шарниры передней подвески», — добавил Корнев.

Кроме того, свист или лязганье в подкапотном пространстве могут начаться из-за изношенного приводного ремня.

Неравномерная работа двигателя чаще всего свидетельствует о неисправности в системе зажигания или в топливной системе. Если машину при торможении тянет в сторону, на руле появилась вибрация или между ним и колесами как будто стало меньше связи, это означает, что существуют проблемы с рулевой рейкой, подвеской или тормозами, объяснил эксперт.

Также увеличившийся расход топлива часто означает износ свечей, проблему с системой впрыска или топливной системой. Запах гари при торможении указывает на проблему с суппортами.

«С постоянным «ароматом» гари нужно сразу ехать в сервис, причем лучше на эвакуаторе. Возможно, где-то тлеет проводка, что-то сильно трется или нагревается, поэтому рисковать и медлить нельзя», — подчеркнул Корнев.

К тому же внезапные отключения электроники, тусклый свет фар, замирающие стеклоподъемники бывают на машинах с плохо работающим генератором или проблемной батареей.

«Некоторые неисправности проявляются себя только в определенных условиях или вообще случайным образом. Машина может троить на холодную, а в жару отключать всю электронику, но в остальное время ездить без проблем. То же касается ошибок на приборной панели, от которых многие владельцы отмахиваются до последнего. Подобные признаки чаще всего имеют под собой причину. По крайней мере, можно сделать диагностику, чтобы узнать проблему и прикинуть ее дальнейшее решение», — заключил Корнев.

Ранее, 14 марта, в «СберАвто» рассказали «Известиям», что при наличии базовых инструментов и навыков самостоятельный шиномонтаж может привести к неприятным последствиям. Они подчеркнули, что самостоятельно стоит менять только колеса в сборе — без опыта и оборудования правильно произвести работы по монтажу на диск сложно.