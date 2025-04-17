Дмитриев рассказал подробности о заключенном между Россией и Катаром соглашении

Дмитриев рассказал подробности о заключенном между Россией и Катаром соглашении

2025-04-17T17:47:52+03:00

2025-04-17T17:48:01+03:00

2025-04-17T17:48:01+03:00

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