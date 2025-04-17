ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

Центральный банк (ЦБ) Турции принял решение повысить учетную ставку с 42,5% до 46%. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба регулятора на сайте.

«Решительный подход к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) усиливает процесс снижения инфляции за счет снижения внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий», — сказано в сообщении.

Помимо этого, банк повысил ставку по однодневным кредитам с 46 до 49% и ставку овернайт по депозитам с 41 до 44,5%.

В ЦБ Турции уточнили, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится до тех пор, пока не будет достигнута ценовая стабильность с помощью устойчивого снижения инфляции. Кроме того, ЦБ планирует «осторожно корректировать процентную ставку на каждом заседании» и учитывать прогнозы.

Ранее, 28 декабря 2024 года, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал граждан страны бойкотировать товары и услуги с завышенными ценами. Глава страны обозначил, что главной целью программы является скорейшая компенсация потерь, которые понесла страна из-за дисбаланса обменного курса и инфляции.

Помимо этого, 26 декабря прошлого года Центробанк Турции сообщил о снижении учетной ставки с 50 до 47,5%. Тогда ключевая ставка пошла на снижение впервые за два года.