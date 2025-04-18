На свои: Россия переходит на расчеты в собственной валюте

Россия успешно минимизировала использование недружественных валют. Доля доллара и евро сократилась и в международных резервах, и в платежах. Главной внешнеторговой валютой России становится рубль. Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в феврале выросла до рекордных 53,5%. За что мы платим в рублях и какие преимущества это дает России и торговым партнерам — в материале «Известий».

Достигла рекорда

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в феврале 2025 года достигла нового максимума — 53,5%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов. На валюты недружественных стран пришлось только 17,2% и 29,3% — на прочие валюты.

При оплате импорта РФ из стран Азии доля рублевых платежей в феврале 2025 года также обновила максимум: она достигла 49,6%. В валютах недружественных стран в феврале было оплачено всего 10,2% азиатского импорта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также рекордно высокой оказалась доля рублевых платежей при импорте из государств Латинской Америки (45,8%), тогда как впервые менее половины (49,8%) платежей пришлось на «токсичные» валюты. А доля платежей в «токсичных» валютах африканским странам обновила минимум — 16,2%.

Есть плюсы

Впервые более половины расчетов за импорт в РФ было выполнено рублями в декабре 2024 года — 50,8%. Платежи в нацвалюте по внешнеэкономическим контрактам обладают рядом преимуществ, главное из которых — отсутствие потерь на курсовых разницах и снижение риска блокировки платежа зарубежным банком.

— Такие платежи не отслеживаются, что особенно важно для компаний, попавших под санкции, а также для многих других, учитывая широкий перечень товаров, затронутых ограничениями. Кроме того, импортеры экономят на конверсионных сделках и снижают риски, связанные с колебаниями курсов валют, — указывает Ирина Пыхтина, старший вице-президент ПАО «РосДорБанк».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ключевым преимуществом использования рубля при оплате импортных поставок для России является в первую очередь сама возможность проведения прямых платежей «как раньше», то есть без необходимости включения в расчеты платежных агентов, дополнительных конвертаций, комиссий и проч. Для иностранных поставщиков получение оплаты в рублях дает возможность использовать или продавать российскую валюту для обратной оплаты экспорта из России на более выгодных для себя условиях, поясняет Дмитрий Светлов, управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД».

Контракт и платеж

Однако есть и обратная сторона: низкая конвертируемость рубля и его высокая волатильность. Если рубль укрепляется, иностранные поставщики сталкиваются с валютными рисками. Поэтому даже при расчетах в рублях цена контракта часто привязывается к более стабильным валютам, таким как юань или дирхам, чтобы минимизировать возможные потери.

Как рассказал «Известиям» специализирующийся на импорте товаров из Китая предприниматель Евгений Новиков, за последний год он перешел на использование рублей в качестве средства платежа из-за необходимости включения в цепочку компаний — платежных агентов, помогающих преодолеть санкционные ограничения. Оплаты в их адрес осуществляются исключительно в рублях на территории РФ.

— Но если говорить о рублях как о валюте контракта, то в структуре моего импорта, а это более 2 млрд рублей в год, до сих пор нет ни одного контракта в рублях. Главная причина — в курсовых рисках, — уточнил Новиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным Bloomberg, российский рубль стал самой динамичной валютой в 2025 году. С января он укрепился на 19% по отношению к доллару на внебиржевом рынке РФ и на 38% на международном валютном рынке.

— Это хорошая новость для тех импортеров, у которых стоимость товаров или услуг номинирована в какой-то более стабильной валюте (например, в дирхамах ОАЭ, которые привязаны к доллару с фиксированным курсом). В таком случае, даже если валюта расчета — российский рубль, импортеры смогли сэкономить и перевести гораздо меньшую сумму в рублях, чем планировали. Разумеется, верно и обратное, — поясняет Мария Красенкова, генеральный директор «МОБИ.Деньги».

Как уточняет Дмитрий Светлов, в сделках внутри ЕАЭС и частично СНГ рубль является как валютой контракта, так и валютой платежа. А при торговле с другими странами рубль чаще всего прописывается в контракте как одна из возможных валют платежа для диверсификации возможностей оплаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Таким образом, включение в контракт широкого перечня валют платежа почти что сложившаяся тенденция.

Какие перспективы

По данным Банка России, Москва рассчитывается в рублях преимущественно со странами Европы, Азии, а также Карибского бассейна и Океании.

В использовании рубля во внешнеторговых расчетах лидируют отрасли, составляющие основу экспортной структуры России: энергетика, сырьевая промышленность и сельское хозяйство. Другими перспективными отраслями для развития рублевых расчетов эксперты считают военную промышленность, металлургию и логистику.

В обозримой перспективе прогнозируется ослабление санкций Запада против РФ. Однако резкого изменения уже сложившейся в России структуры внешнеторговых платежей эксперты не ждут.

Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov

По мнению Дмитрия Светлова, скорее это будет компромиссный вариант с частичным возвратом к расчетам в долларах и евро (в первую очередь с США и странами ЕС соответственно), сохранением ведущей роли рубля в расчетах на постсоветском пространстве и частичным усилением позиций в торговле со странами Азии, Латинской Америки и Африки.