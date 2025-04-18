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Россияне назвали заряжающие на продуктивный день ритуалы

Исследование: просмотр мемов в соцсетях — утренний ритуал для 20% россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Самым популярным утренним ритуалом, заряжающим на продуктивный день, стало употребление кофе или чая — его выбрали 57% опрошенных россиян. Об этом говорится в результатах исследования сервисов «Работа.ру» и «СБЕР ЕАПТЕКА», с которыми ознакомились «Известия» 18 апреля.

Планирование дня и расстановку целей и задач практикуют 30% респондентов. Сбалансированный завтрак предпочитают 28%. Чтение новостей и мемов в соцсетях — утренний ритуал для 20%. Физической активности по утрам придерживаются 17%, а контрастный душ принимают 11%. Аутотренинг, позитивные аффирмации используют всего 6% россиян, а релаксирующие практики, такие как йога или медитация, — 2%.

При этом четверть опрошенных (25%) убеждены, что «как утро начнешь — так день и проведешь», считая утренние ритуалы залогом продуктивности. Более трети респондентов (37%) не видят связи между утренними ритуалами и эффективностью работы в течение дня. Вместе с тем 35% не придают особого значения утренним ритуалам. И лишь 2% признались, что их день начинается не с утра.

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«Современный мир дает много возможностей, например, формировать свой рабочий график самостоятельно. Но не всегда это полезно для организма и может входить в противоречие с его естественными ритмами и функциями. Поэтому так важно уделять время утренним ритуалам. Они помогают настроиться на рабочий лад, зарядиться энергией, сфокусироваться на тех задачах, которые необходимо будет выполнить в течение дня», — отметила заведующая аптекой СБЕР ЕАПТЕКА Елена Прохорова.

По ее словам, утренние ритуалы помогают снизить уровень стресса, который сопровождает ранние подъемы или недостаточное количество сна. Она напомнила, что из-за стресса может снижаться иммунитет, ухудшаться общее самочувствие, падать работоспособность.

«При потере даже части утреннего времени на отдых и расслабление теряется жизненный баланс, что негативно влияет на физическое и психическое здоровье и может вести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, нервной и пищеварительной систем», — добавила эксперт.

Ранее, 7 апреля, невролог, мануальный терапевт, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Максим Алексеев рассказал «Известиям», что тяга ко сну днем может быть связана как с заболеваниями, так и с особенностями образа жизни человека. По его словам, авитаминоз, прежде всего нехватка витамина Д, — частая причина дневной сонливости у работников, постоянно находящихся в помещениях без воздействия ультрафиолета.

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