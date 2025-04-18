Россияне рассказали о своих накоплениях для покупки квартиры

Почти половина жителей крупных городов в России ежемесячно откладывают сумму до 100 тыс. рублей для покупки квартиры. При этом более трети респондентов отметили, что каждый месяц накапливают более 200 тыс. рублей на приобретение жилья, показало исследование компании «Аеон девелопмент», с которым ознакомились «Известия» 18 апреля.

По данным исследования, почти половина россиян — 47% — копят на жилье самостоятельно, в то время как другая половина получает помощь от родителей или детей либо откладывает из семейного бюджета.

Также 43% россиян планируют накопить на первоначальный взнос или недостающую сумму для покупки квартиры менее чем за 5 лет. А еще треть респондентов отметили, что рассчитывают отложить необходимую сумму менее чем за 1 год.

Многие жители Москвы стремятся переехать в более престижные жилые комплексы и накапливают средства для приобретения жилья в бизнес-классе. В столице наблюдается рост числа проектов этого сегмента с привлекательными концепциями и тщательно продуманным наполнением, что подталкивает потенциальных покупателей к переезду.

В ответ на вопрос о критериях выбора, участники опроса отметили, что наибольшее значение имеет транспортная доступность (30%), затем идет близость к набережным (27%) и развитая инфраструктура (24%). При этом в Москве основная доля проектов у воды сосредоточена в сегментах бизнес и премиум-класса.

«Уровень жилых комплексов в Москве за последние несколько лет вырос колоссально — это обусловлено не только высокой конкуренцией, но и подходом города к согласованию проектов. Выросли требования к архитектуре, благоустройству, внутренней и общедоступной инфраструктуре», — подытожила заместитель генерального директора «Аеон девелопмент» Марина Мальцева.

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).