Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В РФ разработали ИИ для ускоренного анализа дефектов на дорогах
Общество
Предварительной причиной пожара на рынке в Геническе назвали короткое замыкание
Общество
В Новороссийске задержан агент СБУ при попытке подорвать административное здание
Общество
В Удмуртии спасли провалившегося под лед рыбака
Происшествия
Пожар на складе в Челябинской области локализовали на 2 тыс. кв. м
Экономика
FT узнала о приостановке попыток Raiffeisen продать бизнес в России
Спорт
Малкин и Кросби подарили Овечкину коллекционные часы в честь снайперского рекорда
Происшествия
В Дзержинске в ДНР в результате атаки ВСУ ранен мирный житель
Происшествия
В Омске из-за погодных условий произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Мир
В США высоко оценили ОТРК «Искандер»
Армия
Расчет БПЛА Росгвардии уничтожил опорный пункт ВСУ на харьковском направлении
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл французский «Лион» в матче Лиги Европы
Происшествия
В Херсонской области шесть человек пострадали при пожаре на рынке
Армия
Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили бронетехнику ВСУ в зоне группировки войск «Юг»
Происшествия
В Запорожской области сообщили об уничтожении более 40 дронов ВСУ
Общество
В РФ начата первая фаза испытаний препарата от онкозаболеваний «Лина М»
Общество
По факту нападения подростка на учительницу в подмосковной школе возбудили дело

Россияне рассказали о своих накоплениях для покупки квартиры

Исследование: 46% россиян откладывают 100 тыс. рублей на покупку квартиры
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Почти половина жителей крупных городов в России ежемесячно откладывают сумму до 100 тыс. рублей для покупки квартиры. При этом более трети респондентов отметили, что каждый месяц накапливают более 200 тыс. рублей на приобретение жилья, показало исследование компании «Аеон девелопмент», с которым ознакомились «Известия» 18 апреля.

По данным исследования, почти половина россиян — 47% — копят на жилье самостоятельно, в то время как другая половина получает помощь от родителей или детей либо откладывает из семейного бюджета.

Также 43% россиян планируют накопить на первоначальный взнос или недостающую сумму для покупки квартиры менее чем за 5 лет. А еще треть респондентов отметили, что рассчитывают отложить необходимую сумму менее чем за 1 год.

Многие жители Москвы стремятся переехать в более престижные жилые комплексы и накапливают средства для приобретения жилья в бизнес-классе. В столице наблюдается рост числа проектов этого сегмента с привлекательными концепциями и тщательно продуманным наполнением, что подталкивает потенциальных покупателей к переезду.

В ответ на вопрос о критериях выбора, участники опроса отметили, что наибольшее значение имеет транспортная доступность (30%), затем идет близость к набережным (27%) и развитая инфраструктура (24%). При этом в Москве основная доля проектов у воды сосредоточена в сегментах бизнес и премиум-класса.

«Уровень жилых комплексов в Москве за последние несколько лет вырос колоссально — это обусловлено не только высокой конкуренцией, но и подходом города к согласованию проектов. Выросли требования к архитектуре, благоустройству, внутренней и общедоступной инфраструктуре», — подытожила заместитель генерального директора «Аеон девелопмент» Марина Мальцева.

Пора домов: россиянам ускорят возможность улучшить жилищные условия
В стране создадут Единый цифровой реестр нуждающихся граждан

Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет», где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025