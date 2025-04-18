Аналитики выявили мошеннических ботов в Telegram с пасхальной тематикой

Мошенники создали Telegram-ботов, которые используют пасхальную тематику для фишинга, угона аккаунтов и рекламы инвестскама. Они предлагают получить подарок или приз при условии подписки на определенные каналы в мессенджере. Об этом «Известиям» сообщили в компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) 18 апреля.

Аналитики обнаружили не менее 11 ботов, которые прикрываются праздничной тематикой для обмана пользователей. Типичное название таких ботов — «Пасхальные яйца», в их аккаунтах также используются слова, созвучные со словом «Пасха».

Мошеннические боты предлагают получить праздничный подарок, приз или Premium-подписку от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. Под этим предлогом пользователя просят указать свой возраст и подождать 48 часов, пока на связь выйдет «менеджер», который сообщит подробности, или «пасхальное яйцо» появится в игровом аккаунте.

В качестве обязательного условия получения подарка указана подписка на определенные каналы «спонсоров» в мессенджере — почти во всех случаях такие каналы используются для рекламы инвестиционного мошенничества. При этом один из ботов предназначен для угона аккаунтов: он просит поделиться своим контактом, а затем кодом авторизации.

Специалисты уточнили: все боты, которые используют пасхальную тематику для обмана, созданы недавно, ими воспользовались уже более 120 тыс. пользователей. Предпасхальная атака направлена не только на взрослых, но и на детей: на это указывает предложение отдельных ботов получить подарок в игре Roblox. Для рекламы ботов «Пасхальные яйца» злоумышленники используют Reels в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и видео в TikTok. Ссылки в аккаунтах, распространяющих эти видео, ведут в Telegram-каналы, откуда пользователя перенаправляют в конкретные боты.

«Впервые мы зафиксировали использование символов Пасхи в мошеннических схемах в интернете. Для киберпреступников нет моральных границ. Каждый популярный праздник, даже религиозный, для них — всего лишь еще один повод для создания новых и изменения старых сценариев обмана. В 2025 году злоумышленники активно создают новые ситуативные предлоги для мошенничества. Минувшей зимой они впервые использовали визуальные образы Масленицы, создавая сайты для рекламы инвестскама, а теперь добрались до Пасхи», — подчеркнул ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

Ранее, 17 апреля, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что аферисты звонят россиянам, представляясь правоохранителями или представителями госорганов, и просят зарегистрироваться на определенном ресурсе. Затем они предлагают включить демонстрацию экрана для упрощения процесса. В результате мошенники получают доступ к личным данным и восстанавливают доступ к аккаунту на «Госуслугах».