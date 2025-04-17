НКР повысило кредитный рейтинг Совкомбанка

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) повысило кредитный рейтинг ПАО «Совкомбанк» с уровня AA-.ru до AA.ru с прогнозом «стабильный», сообщили в банке.

Повышение рейтинга подтверждает сильную бизнес-франшизу банка, устойчивый и прибыльный рост на протяжении последних десятилетий, подчеркнули в пресс-службе Совкомбанка. Также оценка НКР говорит об успешной адаптации бизнес-модели банка к текущим рыночным условиям.

Рейтинговое агентство отметило высокое качество корпоративного управления и эффективную стратегию органического и неорганического развития банка, подтвержденную успешной интеграцией приобретенных активов и укреплением рыночных позиций после присоединения ООО «ХКФ Банк».