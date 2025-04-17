Уроженец Улан-Удэ вернулся из США в РФ ради пересадки почки и сэкономил $900 тыс.

Уроженец Бурятии вернулся из США, чтобы пройти операцию по пересадке почки на родине, и сэкономил около $900 тыс. Об этом 17 апреля сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

По ее словам, операция по родственной трансплантации прошла успешно в Республиканской клинической больнице. В США подобная медицинская помощь обошлась бы пациенту почти в миллион долларов, тогда как в России она была проведена бесплатно.

Министр также поблагодарила медицинский персонал за высокий уровень профессионализма и внимательное отношение к пациентам.

«Этот случай является ярким примером того, что наша отечественная медицина находится на высоком уровне, а наши бурятские врачи — это настоящие высококвалифицированные профессионалы своего дела. Для наших жителей мы делаем медицину еще ближе и качественнее», — написала Лудупова в своем Telegram-канале.

Она также напомнила, что Бурятия стала 35-м регионом России, внедрившим программу трансплантации органов, которая действует с 2019 года и позволяет развивать высокотехнологичную помощь, делая ее всё более доступной для населения.

3 февраля врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи им. Н.В. Склифосовского успешно провели трансплантацию сердца и почки пациенту с терминальной стадией сердечной и почечной недостаточности. 31-летний пациент поступил в НИИ Склифосовского после того, как у него появились жалобы на боль в груди, одышку, слабость и отеки. У него также было нарушено общее кровообращение, что разрушительно воздействовало на работу всех органов. На момент поступления в НИИ состояние пациента было настолько критическим, что спасти его могла только трансплантация сердца.