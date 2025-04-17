Молдавский парламент утвердил дату проведения парламентских выборов в стране

Молдавский парламент назначил проведение парламентских выборов в стране на 28 сентября текущего года. Об этом 17 апреля сообщило агентство Sputnik Молдова.

Проект решения о дате проведения парламентских выборов в сентябре был внесен правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС). Оппозиция, в свою очередь, настаивала на голосовании в июле. Ее депутаты демонстративно воздержалась от участия в парламентской баллотировке по проекту ПДС.

Вице-спикер парламента и председатель Блока коммунистов и социалистов (БКС) Влад Батрынча заявил, что в стране необходимо провести свободные и честные выборы, как можно быстрее. При этом действующее правительство, по его мнению, не способно организовать голосование без злоупотреблений.

«Мы видим явное стремление продлить мандат этого парламента до осени. Причины очевидны: использование административных ресурсов и государственных средств в предвыборных целях», — отметил Батрынч.

В рамках заседания депутат БКС Григоре Новак предложил рассмотреть законопроект о назначении парламентских выборов на 27 июля текущего года. В ходе своей речи он также затронул тему проведения свободных и честных выборов.

17 апреля на заседании парламента выступила президент Молдавии Майя Санду. В знак протеста против ее политики депутаты от БКС покинули зал заседаний — представители оппозиции неоднократно критиковали курс главы государства на интеграцию в Евросоюз (ЕС).