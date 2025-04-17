В Литве приняли закон об аннулировании ВНЖ россиян за поездки в РФ и Белоруссию

Сейм Литвы принял законопроект об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) граждан России за поездки в РФ и Белоруссию. Об этом 17 апреля сообщает агентство BNS.

Сейм Литвы продлил еще на год ограничения на выдачу шенгенских виз и ВНЖ для граждан РФ и Белоруссии, то есть до 2 мая 2026 года. Уточняется, что за законопроект выступили 115 депутатов, один голосующий воздержался.

«Закон дополнен положением о том, что разрешение на временное проживание, выданное гражданину России в Литве, будет аннулировано, если будет установлено, что он или она совершали поездки в Россию или Беларусь более одного раза в течение последних трех календарных месяцев», — говорится в публикации.

Несмотря на это, ограничения не распространяются на лица, которые посещали РФ и Белоруссию по причинам, которые не зависели от граждан, а также на сотрудников организаций, которые занимались грузовыми и пассажирскими перевозками в страны Евросоюза (ЕС) и из них в том числе транзитом через Литву.

Ранее, 8 апреля, агентство ELTA сообщило о том, что премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении граждан России и Белоруссии. По его словам, рассматривать каждого приезжего как «шпиона» это ненормально.