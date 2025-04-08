Премьер-министр Литвы не поддержал ужесточения санкций в отношении россиян
Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении граждан России и Белоруссии. Об этом 8 апреля сообщило агентство ELTA.
«Нет, я бы не поддержал [предложения ужесточить рестрикции], поскольку правительство приняло решение, которое сбалансировало санкции и их воздействие», — заявил он.
Как сообщает «Газета.Ru», премьер отметил, что в Литве есть множество белорусов и россиян, которые приехали и работают на территории государства. Палуцкас отметил, что «видеть в каждом приезжающем шпиона — это неадекватно».
«Красить всех сразу под одну картину — я считаю, что это не рационально», — подчеркнул он.
По данным ELTA, днем сейм Литвы одобрил предложение о продлении национальных санкций в отношении граждан РФ и Белоруссии. Уточняется, что действие текущих ограничительных мер истекает 2 мая 2025 года. В сейме предложили продлить срок санкций еще на год.
Ранее в тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Европы против РФ потерпела полный провал. Он отметил, что антироссийские ограничения вместо РФ ударили по самим странам Евросоюза.