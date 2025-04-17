Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом крайне продуктивной

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом крайне продуктивной, несмотря на внешние попытки сорвать диалог.

«Встреча была крайне продуктивна, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами, очень активно идет пропаганда против России в США на различных массмедиа», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Общаясь с журналистами в кулуарах переговоров президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, Дмитриев указал на важность напрямую доносить российскую позицию.

«Безусловно, это было сделано. Идет очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях постоянных атак, постоянной дезинформации, поэтому то, что идет прямой диалог, крайне важно», — обозначил он.

Отвечая на вопрос о том, когда состоятся его новые контакты с американскими представителями, глава РФПИ сообщил, что комментарий будет дан, как «будет возможность».

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до начала переговоров заявлял, что встреча президента и спецпосланника — это хорошая возможность, чтобы донести до американского лидера Дональда Трампа точку зрения российской стороны.