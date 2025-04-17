Абсолютный ракурс: названы победители Sony World Photography Awards 2025

«Слои времени» Сейдо Кино созданы путем наложения архивных фотографий 1940–1960 гг. годов на современные изображения тех же мест. Он предлагает зрителям задуматься о том, что значит развитие для страны, а также о том, какие преимущества и недостатки оно влечет, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок прошлого