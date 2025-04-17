Абсолютный ракурс: названы победители Sony World Photography Awards 2025

Фото: Sony World Photography Awards 2025/Zed Nelson
Победителем Sony World Photography в этом году стал Зед Нельсон. Его серия работ «Иллюзия антропоцена» посвящена наследию современной эпохи, которое останется в веках и расскажет потомкам о нашем времени. Жюри оценила его авторский взгляд высшей оценкой, а также специальной премией в $25,000. Другие знаковые работы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Ulana Switucha
Улана Свитуча завоевала высшую награду в категории «Архитектура и дизайн» с концептуальной коллекцией «Токийский туалет», посвященной современной урбанистике
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Rhiannon Adam
Лучшим автором в категории «Креативный проект» назван Рианнон Адам за космическое портфолио Rhi-Entry, которая рассказывает о перспективах освоения звездного пространства
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Toby Binder
Острый социальный подтекст в фотосете Тоби Биндера «Разделенная молодежь Белфаста» принесла ему победу в категории «Документальные проекты»
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Nicolás Garrido Huguet
Николас Гарридо Угета и его «Алхимия текстиля», повествующая о сохранении народных промыслов индейцами Перу, получили высшую награду в категории «Окружающая среда»
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Seido Kino
«Слои времени» Сейдо Кино созданы путем наложения архивных фотографий 1940–1960 гг. годов на современные изображения тех же мест. Он предлагает зрителям задуматься о том, что значит развитие для страны, а также о том, какие преимущества и недостатки оно влечет, чтобы в дальнейшем избежать повторения ошибок прошлого
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Laura Pannack
«Возвращение домой из школы» Лоры Паннак — это простое и ностальгическое занятие. Проект британского фотографа исследует бурную общественную жизнь молодых людей в районе, контролируемом бандами, где даже ежедневные поездки на работу сопряжены с риском смерти
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Gui Christ
M'kumba от Ги Криста — это продолжающийся проект, посвященный стойкости афробразильских общин на фоне местной религиозной нетерпимости. До 1970 года их верования были криминализированы, а сами люди до сих пор сталкиваются с насилием — только в 2024 году было зарегистрировано более 2 тыс. нападений
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Chantal Pinzi
«Разрушь патриархат» Шанталь Пинзи отсылает зрителей в Индию, где среди более, чем 1,4 млрд населения есть всего несколько женщин-скейтбордистов. Они, вопреки предрассудкам и угрозам, балансируют на доске, превращая его в форму сопротивления патриархату
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Фото: Sony World Photography Awards 2025/Peter Franck
Натюрморт «В ожидании» Питера Франка представляет собой коллажи, которые запечатлели моменты паузы и ожидания
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