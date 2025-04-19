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Христос воскресе из мертвых: текст и толкование торжественного тропаря Пасхи

Опубликованы текст и толкование тропаря Пасхи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пасхальные богослужения — одни из самых торжественных и пышных в году. Самым частым песнопением, которое можно услышать на в храмах на праздник, является тропарь Пасхи. «Известия» рассказывают, что он значит и когда его нужно петь.

Что такое тропарь Пасхи

Тропарь Пасхи, или Пасхальный тропарь, — это главное песнопение праздника Пасхи в православной церкви и других церквях, следующих византийским обрядам.

Он поется во время пасхального богослужения и затем повторяется в течение всего попразднства Пасхи до ее отдания на 40-й день. Тропарь Пасхи в это время исполняется во время разных служб, совершения таинств и молитв.

Единой версии о том, как исполняется тропарь Пасхи, нет. Существует не менее сотни различных напевов на слова тропаря. Их объединяет радостная интонация, ритмическая и мелодическая живость.

Христос воскресе из мертвых: текст тропаря Пасхи

Тропарь Пасхи написан на церковнославянском языке. Он состоит из краткого текста, который легко запомнить и повторять:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

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На современном русском языке тропарь Пасхи можно изложить так:

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив, и тем, кто лежит в гробу, жизнь даровав».

В церквях, где богослужение проходит на других языках, тропарь Пасхи может исполняться в переводе.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»: толкование

Сам по себе тропарь — это краткое песнопение, которое раскрывает сущность праздника. Также он может быть посвящен святому, прославлять его житие и святость. Тропарь не берется из Священного Писания, он не является ни псалмом, ни библейской песнью.

Тропарь Пасхи сложен очень кратко, но он выражает всю полноту христианского вероучения. В нем рассказывается, что Христос спустился в ад, воскрес после мученической смерти и искупил тем самым грехи людей, как прошлые, так и будущие. Таким образом Господь даровал жизнь тем, кто уже лежал во гробах, и пообещал вечную жизнь тем, кто верует в него.

Слушать и смотреть видео тропаря «Христос воскресе из мертвых»

Благодаря современным технологиям сегодня посмотреть трансляцию Пасхального богослужения можно прямо из дома. Так, трансляция службы в храме Христа Спасителя в Москве, которую проводит Патриарх Московский и всея Руси, идет в режиме онлайн. Также можно послушать тропарь Пасхи, как и смотреть видео тропаря «Христос воскресе из мертвых».

Когда поется тропарь Пасхи

Первое исполнение тропаря Пасхи происходит во время крестного хода перед пасхальной утреней. Духовенство и прихожане собираются перед запертыми вратами храма и трижды по очереди поют тропарь.

Во время самого пасхального богослужения тропарь используется в качестве припева к стихам исполняемых псалмов. Также он трижды поется после каждой песни пасхального канона, в начале и в конце пасхальных часов, в конце стихир и после отпуста утрени.

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Тропарь Пасхи трижды повторяется во время всей Светлой седмицы в начале каждой утрени, вечерни, литургии и молебна. Тропарь Пасхи также предваряет обряды крещения, отпевания и освящения чего-либо. От Фоминой недели до отдания Пасхи тропарь может не только петься, но и читаться перед церковными службами и требами.

Во время попразднства Пасхи тропарь также исполняется перед приемом пищи вместо молитвы «Отче наш», в начале всенощного бдения и в конце литургии. В православных учебных заведениях тропарь Пасхи читают перед началом занятий.

Ранее «Известия» рассказали, как проходит пасхальная служба.

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