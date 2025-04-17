NYT узнала об отсутствии у чиновников Трампа интереса к мнению союзников США в ЕС

Приближенные к президенту США Дональду Трампу высокопоставленные чиновники не интересуются мнением союзников Соединенных Штатов в Европейском союзе (ЕС). Об этом 17 апреля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа не слишком заинтересована в том, что говорят европейцы. Всё дело в односторонности, и они не слишком много консультируются», — приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Отмечается, что американская сторона в том числе не предупредила представителей Европы о возобновлении переговоров с Ираном 12 апреля. Согласно материалу, европейские высокопоставленные лица считают чиновников Трампа поглощенными исполнением желаний главы государства.

Согласно материалу, в настоящее время наиболее эффективными дипломатическими контактами выступают не классические дипломаты из Госдепа, а спецпосланники президента США, а также советники вроде главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска. При этом уточняется, что при контактах с помощниками Трампа представители Европы не всегда могут быть уверены в том, что их послания в итоге дойдут до американского лидера.

«Все в Вашингтоне говорят, что вам [Европе] надо поговорить с Трампом напрямую», — сообщил источник издания.

Днем ранее газета Politico сообщила, что американский лидер был в ярости на Европу из-за поддержки объединением украинского президента Владимира Зеленского после конфликта глав государств в Белом доме. При этом, по данным источника газеты, негативная реакция Вашингтона, в частности, заставила Британию нарастить давление на киевский режим по вопросу мирных переговоров.