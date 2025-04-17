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В I квартале покупатели чаще всего приобретали квартиры в новостройках ЮАО Москвы

Regions Development: больше всего сделок на рынке новостроек заключили в ЮАО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Москве лидером по числу заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в I квартале 2025 год стал Южный административный округ (ЮАО). На его долю пришлось 19% всех сделок на первичном рынке города, следует из подсчетов аналитиков девелоперской компании Regions Development, с которыми ознакомились «Известия» 17 апреля.

По информации экспертов, за первые три месяца текущего года на рынке новостроек Старой Москвы было заключено 14,8 тыс. договоров долевого участия, что на 17% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда суммарный спрос составил 12,7 тыс. сделок. Больше всего соглашений было зарегистрировано в ЮАО. Западный административный округ (ЗАО) занимает второе место по уровню спроса с 18% от общего числа зарегистрированных ДДУ. Далее следуют Северный (14%), Северо-Западный (12%) и Юго-Восточный (11%) административные округа.

«Южный административный округ Москвы — один из самых динамично развивающихся, что привлекает покупателей новостроек. Здесь представлен широкий выбор проектов в разных ценовых сегментах, обеспечивающий высокий объем предложения. ЮАО — яркий пример редевелопмента: освоение территорий ЗИЛа и Нагатинского полуострова создает современную архитектурную среду с развитой инфраструктурой. Выгодное расположение относительно центра (15–20 минут транспортом) — еще один плюс», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

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В компании также уточнили, что Южный административный округ занимает лидирующую позицию по предложению новостроек в Старой Москве. На его долю приходится 16,9% от общего объема предложения. Западный административный округ занимает второе место с долей 16,8%. Остальные округа имеют меньшие доли: САО — 12,6%, СЗАО — 11,2%, ЮВАО — 10,2%, СВАО — 9,8%, ВАО — 8,2%, ЦАО — 6,7%, ЮЗАО — 6,3% и ЗелАО — 1,2%.

В марте 2025 года в продаже находилось 8 тыс. квартир и апартаментов. Высокий сегмент рынка недвижимости продемонстрировал уверенный рост: 67% предложения относятся к классам новостроек «бизнес» и выше. Прирост предложения в премиум- и элитном сегментах за год составил 38%.

«В течение последних 10 лет спрос на новостройки в Москве распределился более равномерно между различными округами. Ранее спрос концентрировался в Юго-Восточном округе, где преобладало доступное жилье. Благодаря развитию городской инфраструктуры и транспорта качество жизни в разных районах Москвы выравнивается. Это позволяет покупателям выбирать жилье в разных округах, ориентируясь на свои предпочтения. Рост спроса в ЮАО связан с большим потенциалом для девелопмента и редевелопмента», — заключила Арцибашева.

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 4,5%, до 473 300 рублей, в элитном и делюкс-классе — поднялся на 9,5%, до 2,33 млн рублей.

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