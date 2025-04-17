Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима
Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима. Об этом 17 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Кроме того, ему запрещено занимать определенные должности в течение семи лет.
Его адвокат, Владимир Шелупахин, 16 апреля сообщил «Известиям», что гособвинение запрашивало 12 лет колонии строгого режима. Также он подтвердил, что военный признал вину в получении взятки.
Генерала задержали 22 мая 2024 года. По данным следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года он получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». В Следственном комитете (СК) РФ также указали на то, что военный распорядился деньгами «по своему усмотрению». Впоследствии генерал был отстранен от должности замначальника Генштаба и начальника главного управления связи ВС РФ.
В августе он частично признал вину, хотя защита настаивала, что полученная сумма не является взяткой. При этом в июле на заседании суда было объявлено, что Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение. Тем не менее, несмотря на позицию защиты, меру пресечения генералу не смягчили и оставили его под арестом.