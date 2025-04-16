Гособвинение запросило 12 лет заключения для генерала Шамарина по делу о взятке
Гособвинение запросило 12 лет колонии строгого режима в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о крупной взятке. Об этом 16 апреля сообщил «Известиям» адвокат военного Владимир Шелупахин.
Также адвокат подсудимого подтвердил, что Шамарин признал вину в получении взяток от руководства пермского телефонного завода «Телта» на сумму 36 млн рублей.
Отмечается, что судебный процесс проходит в закрытом режиме.
Генерал был задержан 22 мая 2024 года. По данным следствия, Шамарин получил от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» взятку. Военный был отстранен от должности замначальника Генштаба и начальника главного управления связи ВС РФ.
В августе того же года он частично признал вину, хотя защита настаивала, что полученная сумма не является взяткой. При этом в июле 2024 года на заседании суда было объявлено, что Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение. Тем не менее, несмотря на позицию защиты, меру пресечения генералу не смягчили и оставили его под арестом.