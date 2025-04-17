В Кремле указали на планомерное и поступательное развитие Союзного государства
Союзное государство (СГ) является самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего Советского Союза. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Союзное государство развивается планомерно, поступательно. Это самая продвинутая форма интеграции на территории бывшего Советского Союза. Безусловно, она приносит выгоду народам двух стран. Народам России и Белоруссии», — заявил он на брифинге.
По его словам, СГ не существует в вакууме и является составляющей частью мирового экономического процесса, несмотря на ограничения и санкции. Он отметил, что в результате союз испытывает на себе влияние доминирующих в мире тенденций.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что кадровые изменения, в рамках которых Сергей Глазьев стал новым госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии, являются следствием естественного ротационного процесса.
Днем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о назначении Глазьева на пост нового государственного секретаря СГ. По его словам, соответствующее решение было принято при участии российского лидера Владимира Путина.