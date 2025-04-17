Сергей Глазьев назначен новым госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии

Сергей Глазьев стал новым государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии. Об этом 17 апреля сообщил белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с самим чиновником.

«Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом Союзного государства. Думаю, что эффект будет хорошим», — приводит его слова БелТА.

По словам Лукашенко, решение принималось при участии российского президента Владимира Путина. Глава белорусского государства также отметил, что движение к «теснейшему» союзу Белоруссии и России должно основываться на контактах в сфере экономики.

Ранее в этот день Путин назначил Дмитрия Мезенцева, который занимал пост государственного секретаря Союзного государства и представлял Россию в различных международных структурах, полномочным представителем главы государства в Конституционном суде РФ.

До этого, 2 апреля российский лидер заявил, что совместные действия России и Белоруссии обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. По его словам, обе страны отстаивают законные внешнеполитические интересы и работают с зарубежными партнерами в целях формирования многополярного миропорядка.