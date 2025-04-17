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Минтруд назвал восемь признаков для определения подмены трудовых отношений

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Минтруд России предложил расширить определение трудовых отношений и закрепить в Трудовом кодексе (ТК) РФ восемь дополнительных признаков. Об этом 17 апреля сообщил РБК со ссылкой на источники.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время остается актуальной проблема уклонения работодателей от надлежащего оформления трудовых отношения.

Отмечается, что перечень дополнят такими характеристиками, как устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие установленных Трудовым кодексом и иными правовыми актами дополнительных гарантий сотруднику и выполнение им обязанностей в соответствии с указаниями работодателя, интегрированность в организованную структуру работодателя, а также признание им прав работника на еженедельные выходные и ежегодный отпуск.

При этом Минтруд предлагает уделить внимание оплате работодателем расходов, связанных с поездками сотрудника в целях выполнения обязанностей, осуществлению периодических выплат как единственного или основного источника доходов, предоставлению со стороны работодателя инструментов, материалов и механизмов. Отмечается, что ввести могут и «другие признаки, характерные для трудовых отношений».

Ожидается, что данные признаки помогут четче разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения во избежание их смешивания или исключения спорных ситуаций. В том числе закон предлагает наделить Роструд полномочием, согласно которому будет предусмотрено право обратиться в суд для признания отношений трудовыми. Минтруд назвал это ключевой идеей законопроекта.

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11 апреля стало известно, что директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой оценить возможность установления запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.

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