Повышенное содержание мышьяка нашли в партии краба в Приморье

В Приморском крае в партии живого краба-стригуна опилио зафиксировали превышение допустимого уровня мышьяка. Это установили эксперты филиала учреждения, подведомственного Россельхознадзору.

Пробу взяли из партии весом почти 50 т. Краба в Западно-Сахалинской подзоне добывало предприятие из Приморья. Продукт исследовали по 24 показателям, включая микробиологические загрязнения, содержание токсичных элементов и радионуклидов.

Выяснилось, что в партии предельно допустимые значения массовой доли мышьяка превышены более чем в 2 раза — 11,66 мг/кг при нормативе не более 5 мг/кг, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на ведомство.

Информацию о нарушениях внесли в автоматизированную ветеринарную систему «Веста» и направили в центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления ведомства, профильные ведомства регионов. Официальное письмо с результатами анализа передали владельцу партии.

Ранее сообщалось, что доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%. По данным ассоциации «Антиконтрафакт», 85% подделок ввозятся из стран Южной и Юго-Восточной Азии. Фальсификат часто содержит опасные примеси (кадмий, мышьяк, запрещенные пестициды).