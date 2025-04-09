Доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Антиконтрафакт», где предлагают принять меры в связи с опасностью использования химикатов российскими сельхозпроизводителями.

«Доля контрафактных пестицидов в России достигает 15–25%, а в некоторых случаях — до 30%. 85% подделок ввозятся из стран Южной и Юго-Восточной Азии. Фальсификат часто содержит опасные примеси (кадмий, мышьяк, запрещенные пестициды). В числе последствий отравленные продукты — токсины накапливаются в овощах, фруктах, зерне и молоке — это риски для здоровья потребителей», — заявил «Известиям» президент ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник.

По его словам, кроме того, данный фальсификат негативно воздействует на почвы.

«Опасные химикаты не только делают земли непригодными для сельского хозяйства, но и наносят урон всей экосистеме, создавая отложенную экологическую катастрофу. Земля — это богатство нашей страны и ее народа, потому загрязнение почвы опасными химикатами является существенной угрозой», — пояснил Владислав Резник.

В связи с этим в ассоциации запускают горячую линию, позвонив на которую фермеры со всей страны могут бесплатно проверить подлинность приобретенных СЗР и получить консультации от экспертов правообладателей, производителей и других партнеров.

«Горячая линия с единым федеральным номером и режимом работы 24/7 позволит всем обратившимся руководителям и собственникам сельхозпредприятий на территории РФ получить возможность прямого общения с официально зарегистрированными производителями и продавцами средств защиты растений», — рассказали в ассоциации.

Россельхознадзор 12 ноября 2024 года назвал регионы, которые лидируют по применению пестицидов и химикатов. По итогам III квартала наибольший объем применения пестицидов зафиксирован в Алтайском крае (3,5 тыс. т), Амурской области (2,4 тыс. т), Краснодарском крае и Омской области (по 2,3 тыс. т). Самыми часто используемыми пестицидами в ведомстве назвали торнадо, спрут экстра, суховей и тотал.