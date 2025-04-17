Собянин рассказал о помощи волонтеров в организации мероприятий ко Дню Победы

Свыше 5 тыс. волонтеров помогут с организацией мероприятий ко Дню Победы в Москве, рассказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, добровольцы будут встречать ветеранов на вокзалах и в аэропортах и сопровождать их к месту проживания. Еще они будут раздавать георгиевские ленты на различных площадках города.

Собянин также отметил, что в рамках акции «Спасибо герою» волонтеры помогут желающим подписать открытки с поздравлениями для ветеранов и участников СВО.

Как отмечается на портале mos.ru, для обучения волонтеров в Москве открыли первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы. Заявки на вступление в него подали 12 тыс. человек. Обучение включает онлайн-курс и очные занятия. Перед мероприятиями добровольцы также проходят дополнительный инструктаж.